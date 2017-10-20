 القيادة تهنئ الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه

القيادة تهنئ الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الأمين العامة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة إعادة انتخابه أميناً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته.

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