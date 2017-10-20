 تركي آل الشيخ: سعود القحطاني رئيسًا لـ “اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تركي آل الشيخ: سعود القحطاني رئيسًا لـ “اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات”

تركي آل الشيخ: سعود القحطاني رئيسًا لـ “اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات”
المناطق - الرياض

قال تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الخميس، إن سعود القحطاني المستشار الآخر في الديوان الملكي، وافق على رئاسة “اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات”.

وهنّأ تركي آل الشيخ القحطاني قائلاً في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “بعد جهد طويل، وافق معالي أخي الغالي سعود القحطاني على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات.. مبارك لنا موافقة أبوخالد”.

وأضاف:”أخي وصديقي أبوخالد أشغاله ومسؤولياته لا تعدّ ولا تحصى، ولولا قناعتي بأنه لا أحد يمكن أن يؤسس هذا الاتحاد وينتقل به إلى العالمية لما أحرجته بالطلب”.

وردَّ “القحطاني” على تغريدة آل الشيخ قائلاً: “أعانني الله لأن أكون على قدر التطلعات، وخالص الشكر لمعالي أخي العزيز أبوناصر على حسن ظنه، والشكر موصول لكل من بارك وهنّأ، ولا أستغني عن دعمكم”.

وقال الإعلامي وليد الفراج إن الاتحاد يتبع اللجنة الأولمبية، وأضاف في تغريدة له: “الوزير سعود القحطاني رئيسا لاتحاد الأمن الالكتروني والبرمجيات في اللجنة الأولمبية، نجاحات ابوخالد بالملفات الاستراتيجية تجعله مكسب للرياضيين”.

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