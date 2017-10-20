فرع التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة ينفذ برنامج (المكياج فن وإتقان)

حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في (مركز التنمية الإجتماعية بمكة) على المساهمة في تثقيف أفراد المجتمع لتحقيق أهدافهم ليكونوا فاعلين في تحقيق التنمية في مجتمعهم ووطنهم نفذ مركز التنمية الاجتماعية( القسم النسائي) بمكة المكرمة برنامج (المكياج فن وإتقان) إبتداءً من يوم الأحد إلى الخميس الموافق ٢_٦ من شهر صفر ١٤٣٩ هـ لمدة خمس أيام وبواقع ٥ ساعات مع خبيرة التجميل الأستاذة وفاء بشناق.

تضمن البرنامج عدة محاور هامة ومتنوعه منها طرق العناية بالشعر ، أحدث الطرق في إستخدام أدوات تصفيف الشعر (استشوار/ فير) ، تعليم فن تساريح الشعر المبسطة مثل الرترو والوفي و الشنيوه ، إعداد البشرة وتهيئتها قبل المكياج ، التعرف على أنواع الفاونديشن والبودرات والفرش ، اهمية الكنتور والهايلايت ، الفرق بين مكياج الصباح ومكياج السهرة.

يهدف البرنامج إكساب المتدربات أساسيات المكياج وفق معايير محددة .

وفي ختام البرنامج شكرت رئيسة القسم أ/ لمياء أندرقيري الحاضرات وتم توزيع شهادات الشكر.

يذكر أن البرنامج استهدف ٣٠ مستفيدة.