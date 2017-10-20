 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يستقبل نظيره اليمني لدى كندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يستقبل نظيره اليمني لدى كندا

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يستقبل نظيره اليمني لدى كندا
المناطق _ واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري اليوم بمقر السفارة بأوتاوا سفير الجمهورية اليمنية لدى كندا جمال عبد الله السلال.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد السفير السلال بدور المملكة الداعم للشرعية اليمنية وللمساعدات الإنسانية التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي نهاية اللقاء شكر السفير السلال السفير السديري على حفاوة الاستقبال، متمنياً للمملكة حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

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