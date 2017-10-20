الرائد ينتفض بخماسية في شباك الباطن

انتزع الرائد انتصاره الأول في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عقب فوزه الكبير 5 / 1 على مضيفه الباطن اليوم الخميس في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الباطن بهدف مبكر حمل توقيع جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة الثانية، وتعادل صقر عطيف للرائد في الدقيقة 13، وأضاف اسماعيل بانجورا الهدفين الثاني والثالث للرائد في الدقيقتين 19 و30، فيما أحرز دانييل أمورا الهدف الرابع في الدقيقة .42

واختتم النجم المصري المخضرم محمود عبدالرازق (شيكابالا) مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس للرائد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الرائد إلى خمس نقاط، ليرتقي إلى المركز قبل الأخير مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الباطن، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.