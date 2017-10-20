 وفد قمم المعرفة للتطوير والاستشارات يزور برنامج عناية لرعاية اليتيم بالعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وفد قمم المعرفة للتطوير والاستشارات يزور برنامج عناية لرعاية اليتيم بالعارضة

وفد قمم المعرفة للتطوير والاستشارات يزور برنامج عناية لرعاية اليتيم بالعارضة
المناطق _ جازان
قام مشرف الدراسات والأبحاث بمؤسسة قمم المعرفة للتطوير والاستشارات الدكتور عبدالمعين بن عمر الزبيدي والدكتور منصور علي الذروي مشرف برنامج عناية بمنطقة جازان مساء اليوم بزيارة تفقدية لبرنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية للاطلاع على سير العمل والوقوف على وضع البرنامج حيث التقى الوفد الزائر المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ محمد حسين العبدلي وكافة الاجهزة الادارية والفنية والمشرفين على البرنامج .

وتجول الوفد في مقر البرنامج ، وتابعوا مشاركات الطلاب وسير العملية التعليمية , مشيدين بجهود القائمين على البرنامج في رعاية الأيتام والعناية بهم . عُقد بعدها اجتماع تم خلاله استعراض بعض الأنشطة والبرامج وطرح بعض اﻷفكار وسبل التطوير التي من شأنها تُساهم في بناء الأيتام وأسرهم ليكون اليتيم في المستقبل قادراً على امتلاك المهارات التي تساعده على تطوير ذاته والتفاعل مع مجتمعه ، حريصًا على طاعة الله ، مدافعًا عن وطنه ، وصاحب خلق حسن ومحبًا للعلم والتعلم .

 

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