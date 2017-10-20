 أمير جازان يكلف ” الدلقان ” مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة التنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يكلف ” الدلقان ” مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة التنمية

أمير جازان يكلف ” الدلقان ” مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة التنمية
المناطق _ جازان
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا إداريا يقضي بتكليف الموظف محمد بن خالد بن سعد الدلقان مديرا لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات بوكالة الإمارة للشؤون التنموية.
الدلقان من القيادات الإدارية المميزة ،  وقد أعرب الدلقان عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان وسمو نائبه على هذة الثقة سائلآ الله عز وجل ان يكون عند حسن ظن ولاة الأمر _ حفظهم الله لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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