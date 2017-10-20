هلال تبوك يختتم دورة الاسعافات الاولية بتأهيل 12 فني اسعاف

اختتمت هذا اليوم دورة إعداد المدربين لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية والتي أقيمت مطلع هذا الأسبوع بمركز تدريب الهيئة بمنطقة تبوك وقدم الدورة مدير عام التدريب بالهيئة الأخصائي عبدالله بن احمد المطيري

وبين خالد بن مرضي العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك يأن

البرنامج اهل ١٢ فني اسعاف من مراكز المنطقة من مدينة تبوك ومختلف محافظات المنطقة ويأتي ذلك ضمن أهداف الهيئة في زيادة اعداد المدربين وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للتدريب على برنامج الأمير نايف والذي ينعكس ايجاباً على المستفيدين منه ورفع درجة الوعي الإسعافي لديهم .

يذكر ان برنامج الأمير نايف يهدف للتدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية و الإسعافية للموقع .

ودعى الجميع بعدم التردد والمبادرة بالتسجيل بالبرنامج للاستفادة مما تقدمة الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحة.