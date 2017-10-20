الخارجية الكويتية تدرج كيانين و11 شخصًا ممولين وداعمين للقاعدة وداعش في اليمن على القائمة المحلية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أنه في إطار الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله فقد أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة وزارة الخارجية بدولة الكويت والتي تضم في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة قراراً بإدراج كيانين و11 شخصاً قادة وممولين وداعمين لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن على القائمة المحلية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء اتخذ بمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والذي أنشئ مؤخراً في مدينة الرياض بمشاركة كافة الدول الأعضاء فيه.

وأضاف المصدر أن ما يتخذ من قرارات إنما يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 الصادر تحت الفصل السابع، مشدداً على أن ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات في هذا الصدد يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية.

وأشار المصدر إلى أن الكيانين هما جمعية الرحمة الخيرية وسوبر ماركت الخير ومقرهما اليمن، إلى جانب 11 شخصاً من الجنسية اليمنية مدرجين وهم نايف صالح سالم القيسي وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني وهاشم محسن عيدروس ونشوان العدني وخالد عبدالله صالح المرفدي وسيف عبدالرب سالم الحيشي وعادل عبده فاري عثمان الذهباني ورضوان محمد حسن قنان ووالي نشوان اليافعي وخالد سعيد غابش العبيدي وبلال علي الوافي.