لجنة الروابي تختتم برنامج المسؤولية الاجتماعية للمنظمات

اختتمت لجنة التنمية الإجتماعية بحي الروابي بالرياض بالتعاون مع مؤسسة خبراء المسؤولية برنامج أخصائي المسؤولية الإجتماعية للمنظمات قدمها المدرب الرمضي الصقري وذلك لتزف اللجنة للمجتمع أخصائيين وأخصائيات مؤهلين في المعارف والمهارات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية في مؤسساتهم .

وذكر المدير التنفيذي للجنة الأستاذ ماجد عبدالغني بأن اللجنة حرصت على الشراكة الإستراتيجية مع هذه الجهة المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ مثل هذا البرنامج، مؤكداً أن هذه الدورة من الدورات النوعية والمطلوبة التي حرصت اللجنة على تنفيذها وسوف يتم تنفيذها مرة آخرى في وقت لاحق لأهميتها في التنمية من جانب وتأهيل أفراد المجتمع على برامج نوعية يحتاجها المجتمع والمؤسسات من جانب آخر وأيضا تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030

وفي ختام حديثه تمنى للمتدربين والمتدربات التوفيق في أعمالهم وأن تنعكس هذه الدورة على المنظمات مبديًا ترحيب اللجنة بهم والتعاون معهم في كل ما يخدم أهداف اللجنة.