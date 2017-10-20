 بحضور المساعد التعليمي تعليم جدة يحصد كأس تصفيات بطولة التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بحضور المساعد التعليمي تعليم جدة يحصد كأس تصفيات بطولة التعليم

بحضور المساعد التعليمي تعليم جدة يحصد كأس تصفيات بطولة التعليم
المناطق - جدة

نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي رعى مساعده للشؤون التعليمية يحيى القحطاني مساء اليوم ” الخميس ” المباراة النهائية بين منتخب تعليم جدة ومنتخب تعليم مكة ضمن تصفيات بطولة التعليم لكرة القدم والتي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بجدة واحتضنها مجمع وزارة التعليم الرياضي بجدة وذلك بحضور مساعد مدير عام النشاط بوزارة التعليم أحمد اليحيى ومدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي .

وانتهت المباراة بفوز منتخب تعليم جدة بهدف نظيف عن طريق اللاعب علي الراعي من ضربة جزاء .

وفِي ختام اللقاء توج القحطاني قائد ولاعبي منتخب تعليم بكأس البطولة كما سلم منتخب تعليم مكة كأس المركز الثاني بالإضافة لكأس المركز الثالث والذي حصل عليه منتخب تعليم الليث وحصل لاعب منتخب تعليم جدة علي الراعي على لقب هداف التصفيات كما شمل التتويج تكريم الرعاة والجهات المشاركة في تنظيم البطولة .

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