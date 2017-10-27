“متحدث التعليم” يكشف حقيقة قصة المواطنة التي فوجئت بأنها تعمل بالوزارة منذ 17 عاماً

أصدرت وزارة التعليم توضيحا حول قصة المواطنة “أمل الغامدي”، التي فوجئت بأنها تعمل بالوزارة بوظيفة معلمة منذ 17 عاماً، دون علمها، بعد أن حصلت على ترقيتها إلى المستوى الخامس وما زالت على رأس العمل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، في مداخلة له عبر فضائية “mbc” للتعليق على قصة “أمل الغامدي”: “لا يوجد للمواطنة التي تم تداول برنت باسمها أي بيانات بوزارة التعليم”.

وتابع: “أما من حصل لها تحسين مستوى في تعليم الباحة ومن ثم نقلها إلى جدة بعد تحسين مستواها فهي موظفة زميلة بالاسم نفسه في تعليم جدة”

وأردف العصيمي: “ثمة تشابه بالأسماء بين المواطنة صاحبة القصة والمعلمة التي تعمل بالفعل في (تعليم جدة) وهي على رأس العمل وتم التواصل معها وليس لها علاقة فيما تم تداوله من اسم وحصل تشابه في الاسم الرباعي”.