هادي: إيران تسعى لإنشاء “حزب الله” جديد على حدود المملكة من خلال تجنيد الحوثيين

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي أن إيران تستخدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أدوات لمحاولة زعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديدًا المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس هادي خلال ترؤسه اجتماعًا ضم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ونوابه عبد الملك المخلافي، واللواء حسين عرب، وعبد العزيز جباري إن إيران تسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود المملكة بدعمها لميليشيا الحوثي، مضيفًا أن الميليشيات الانقلابية فرضت حربًا ظالمة على اليمنيين خدمة لمصلحة إيران.

وجدد الرئيس اليمني – وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – التأكيد على التمسك بمسار السلام المحدد والواضح بمرجعياته الثلاث التي تحظى بدعم وإجماع إقليمي ودولي، مشيرًا إلى أن اللقاءات الأخيرة بالدول والمنظمات الدولية الداعمة لليمن أكدت على التمسك بالمرجعيات الثلاث ودعم القيادة الشرعية وصولًا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات الشعب اليمني.

وأوضح أن جهودًا تبذل لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي في اليمن بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تكللت بالموافقة على اعتماد مليار دولار لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.

من جانبه قدم رئيس الوزراء اليمني تقريرًا موجزًا عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة.

وأكد بن دغر أن الأوضاع الأمنية والتحديات المختلفة في اليمن تتطلب مزيدًا من التعاون والعمل والتنسيق الإيجابي مع دول التحالف العربي لتحقيق أهداف التحالف الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، مبينًا أن جهود التحالف مع الحكومة الشرعية وضعت حدًا للانقلابيين ومحاربة قوى التطرّف والإرهاب.