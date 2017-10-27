تطبيقات قد تشكل خطورة على جهازك الآيفون

حذّر مطور مستخدمي هواتف آيفون من ثغرة خطيرة تخترق خصوصيتهم أثناء تحميل بعض التطبيقات.

ونقلت صحيفة “تلجراف” البريطانية، عن مطور التطبيقات لدى جوجل، النمساوي فيليكس كروس، قوله إنّه طور تطبيقًا استطاع تسجيل صورة كل ثانية للمستخدمين وتحمليها من هواتفهم دون علمهم، معتبرًا تلك الخطوة “ثغرة الخصوصية التي يمكن أن يساء استخدمها من تطبيقات أخرى في نظام IOS”.

وأكّد كروس أنه حين يبدأ المستخدم في ضبط إعدادات تطبيق جديد على هاتفه، يطلب منه السماح بالولوج إلى ملف الصور وكاميرا الهاتف، موضحًا أن التطبيقات الخبيثة تستغل هذه الثغرة، لتسجيل صور وفيديوهات لاحقًا دون علم المستخدم أو تنبيهه.

ووفقا للمطور النمساوي، فإن ما يفاقم الخطر، عدم توفر خدمة في هواتف آيفون تنبه المستخدم إلى أن كاميرا الجهاز بدأت بالعمل، داعيًا شركة “أبل” إلى استحداث نظام يمنح التطبيقات موافقة محددة بسقف زمني أثناء ضبط الإعداد، على أن يلغى نهائيا فلا تتمكن التطبيقات من اختراق كاميرا المستخدم.

وكانت جوجل أزالت أخيرًا العديد من التطبيقات التي اتضح أنها تسجل بشكل خفي للمستخدمين صورا وفيديوهات، بعد أن انتحلت صفة تطبيقات شرعية.