 «كوينتيورس» يكشف سبب خسارة النصر أمام الهلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التجارة والإستثمار: «5» عقوبات رادعة للغش التجاري شرطة الشرقية تكشف غموض مقتل امرأة على سلم منزلها بالقطيف مسؤول: حمد بن جاسم كاذب..خرج من القمقم بإنكسار وجاء يسترضي الكبار توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة أميركا تزيد التفتيش الجسدي والمراقبة الرقمية لمواطنيها «كوينتيورس» يكشف سبب خسارة النصر أمام الهلال دعاوى دولية بانتظار قطر أمام المحكمة الجنائية وفيات مرض الحصبة تتراجع عالمياً البراءة لمبتعث سعودي حاول ذبح كندية لظنه بأنها شيطان أركوس تطلق هاتفها «دايموند أوميغا» من الفئة الفاخرة الرياض.. “كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن اليمن.. تقدم الجيش بالجوف واقتراب المواجهات بجبهات صعدة

«كوينتيورس» يكشف سبب خسارة النصر أمام الهلال

«كوينتيورس» يكشف سبب خسارة النصر أمام الهلال
المناطق_الرياض

أعرب المدير الفني لفريق النصر، الأرجنتيني جوستافو كوينتيورس، عن أسفه بسبب خسارة الفريق 1-2 أمام ضيفه الهلال في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم أمس.

وأوضح كوينتيروس، في تصريحات أن لاعبيه بدأوا اللقاء بشكل مميز في الدقائق الأولى، إلا أن الأداء تراجع بشدة عقب تسجيل الهلال هدف التعادل.

وتابع مدرب النصر: رغم تقدمنا بالنتيجة، إلا إنني فوجئت بأن لاعبي النصر لم يطبقوا ما تدربوا عليه طوال الأسبوع الماضي، أن تترك مساحات وسط الملعب أمام خصم بحجم الهلال بالتأكيد يتمكن لاعبوه من استغلالها، وهذا ما حدث، وأدرك الهلال التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وأوضح كوينتيروس: حاولنا تصحيح الأخطاء في الشوط الثاني، وأن يكون أداؤنا أفضل، لكن أنت تلعب أمام فريق لم يهزم منذ بداية العام، فإن التغلب عليه يكون صعباً.

وتجمد رصيد النصر، الذي تكبد خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>