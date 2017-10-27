«كوينتيورس» يكشف سبب خسارة النصر أمام الهلال

أعرب المدير الفني لفريق النصر، الأرجنتيني جوستافو كوينتيورس، عن أسفه بسبب خسارة الفريق 1-2 أمام ضيفه الهلال في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم أمس.

وأوضح كوينتيروس، في تصريحات أن لاعبيه بدأوا اللقاء بشكل مميز في الدقائق الأولى، إلا أن الأداء تراجع بشدة عقب تسجيل الهلال هدف التعادل.

وتابع مدرب النصر: رغم تقدمنا بالنتيجة، إلا إنني فوجئت بأن لاعبي النصر لم يطبقوا ما تدربوا عليه طوال الأسبوع الماضي، أن تترك مساحات وسط الملعب أمام خصم بحجم الهلال بالتأكيد يتمكن لاعبوه من استغلالها، وهذا ما حدث، وأدرك الهلال التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وأوضح كوينتيروس: حاولنا تصحيح الأخطاء في الشوط الثاني، وأن يكون أداؤنا أفضل، لكن أنت تلعب أمام فريق لم يهزم منذ بداية العام، فإن التغلب عليه يكون صعباً.

وتجمد رصيد النصر، الذي تكبد خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.