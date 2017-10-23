 مسؤول: حمد بن جاسم كاذب..خرج من القمقم بإنكسار وجاء يسترضي الكبار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مسؤول: حمد بن جاسم كاذب..خرج من القمقم بإنكسار وجاء يسترضي الكبار

مسؤول: حمد بن جاسم كاذب..خرج من القمقم بإنكسار وجاء يسترضي الكبار
المناطق_الرياض

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، في اللقاء الذي بثه تلفزيون قطر عبر برنامج “الحقيقة”، أمس الخميس “شاهدت لقطات من مقابلة حمد بن جاسم، وارتباكه في محاولته البائسة لتوضيح فضيحة التسجيل مضحك للغاية، تمنيت لو أنه كذب التسجيل ولكنه لا يستطيع.

وأضاف القحطاني في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي توتير، أمس أن “تبريرات ابن جاسم كلها كذب في كذب، وتنظيم الحمدين جاء ذليلاً مدحوراً يطلب العفو من الكبار ومعترفاً بالخطأ، كما أن لغة حمد بن جاسم المرتبكة ومحاولاته المتكررة لإرضاء الكبار فات أوانها، لم يفدهم طلب الواسطة من الشرق للغرب فلم يجدوا إلا التوسل الذليل.

واختتم تغريداته قائلاً “ابن جاسم خرج من القمقم بذل وانكسار وجاء يسترضي الكبار.

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