 توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة
المناطق_الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن حاجتها لشغبل عدد من الوظائف في مجالات التعليم والتدريب والتطوير ، للعمل في مدن (مكة المكرمة، الجبيل، الدمام، بريدة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات .

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً تحت مسميات: اخصائي تحليل سلوكي تطبيقي– اخصائي علاج بالفن– اخصائي بصريات– اخصائي سمعيات– اخصائي اضطرابات نطق وتخاطب– اخصائي علاج طبيعي– اخصائي علاج وظيفي
– اخصائي اجتماعي– اخصائي علم نفس اكلينيكي– اخصائي تعدد العوق– اخصائي إعاقة ذهنية– اخصائي اضطرابات سلوكية.

بالإضافة لاخصائي توحد و اخصائي تدخل مبكر واخصائي تربية خاصة ومدير مركز التربية الخاصة.

ودعت الشركة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة في موعد أقصاة 2017/11/24م.

http://careers.tatweer.sa/ar/jobs.php 

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