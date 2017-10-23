توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن حاجتها لشغبل عدد من الوظائف في مجالات التعليم والتدريب والتطوير ، للعمل في مدن (مكة المكرمة، الجبيل، الدمام، بريدة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات .

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً تحت مسميات: اخصائي تحليل سلوكي تطبيقي– اخصائي علاج بالفن– اخصائي بصريات– اخصائي سمعيات– اخصائي اضطرابات نطق وتخاطب– اخصائي علاج طبيعي– اخصائي علاج وظيفي

– اخصائي اجتماعي– اخصائي علم نفس اكلينيكي– اخصائي تعدد العوق– اخصائي إعاقة ذهنية– اخصائي اضطرابات سلوكية.

بالإضافة لاخصائي توحد و اخصائي تدخل مبكر واخصائي تربية خاصة ومدير مركز التربية الخاصة.

ودعت الشركة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة في موعد أقصاة 2017/11/24م.

http://careers.tatweer.sa/ar/jobs.php