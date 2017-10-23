 شرطة الشرقية تكشف غموض مقتل امرأة على سلم منزلها بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شرطة الشرقية تكشف غموض مقتل امرأة على سلم منزلها بالقطيف

شرطة الشرقية تكشف غموض مقتل امرأة على سلم منزلها بالقطيف
المناطق_القطيف

كشفت شرطة المنطقة الشرقية ملابسات مقتل مواطنة بداخل منزلها بالقطيف بعد تعرضها لإصابات بالرأس والرقبة .

اوضح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بالإشارة لما سبق التصريح به عن مقتل مواطنه في العقد الرابع من العمر بداخل منزلها بمحافظة القطيف بعد تعرضها لإصابات بالراس والرقبة حيث باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف اجراءات الضبط الجنائي للجريمة والبحث والتحري عن الجاني.

فقد أسفرت المتابعة الأمنية في هذه الجريمة بفضل من الله وتوفيقه من الكشف عن الغموض الذي اكتنفها والقبض على المتهم في مقتل المجني عليها حيث تبين أنه مواطن أربعيني مشيراً بأنه تزوجها مؤخرا وقد نشب فيما بينه وبينها خلاف دفعه لارتكاب جريمته والهرب ، تم إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال تمهيداً لإحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة .

وشرطه المنطقة الشرقية اذ تعلن ذلك  لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .

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