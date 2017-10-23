التجارة والإستثمار: «5» عقوبات رادعة للغش التجاري

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أمس الخميس، أن عقوبة الغش التجاري تصل إلى 3 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة وتشهير.

جاء ذلك خلال رده على أحد المغردين الذي اشتكى عدم فاعلية عقوبة الغش التجاري قائلاً: أغلب المداهمات مصادرة وغرامة وبعد ذلك يرجع التاجر يعاود الكرة من جديد لا سجن ولا عقاب رادع والتاجر لايهمه المصادرة لديه غيرها ولديه المال.

وردّ عليه الحسين بـ5 عقوبات يتم تطبيقها على مخالفة الغش التجاري: عقوبة الغش التجاري تصل 3 سنوات سجن ومليون غرامة و تشهير و ترحيل العمالة بعد انتهاء محكوميتهم وإيقاف النشاط وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.