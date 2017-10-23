مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران

صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تقريبا اليوم على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في إطار جهود لتضييق الخناق على إيران دون التحرك لتقويض الاتفاق النووي معها.

وجاء التصويت بواقع 423 مقابل صوتين لصالح إقرار قانون الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنفاذ العقوبات الدولية.

ويدعو القانون من بين أمور أخرى الرئيس الأمريكي إلى إبلاغ الكونجرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الكيانات الأجنبية التي تدعمها.