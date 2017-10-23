 مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران التجارة والإستثمار: «5» عقوبات رادعة للغش التجاري شرطة الشرقية تكشف غموض مقتل امرأة على سلم منزلها بالقطيف مسؤول: حمد بن جاسم كاذب..خرج من القمقم بإنكسار وجاء يسترضي الكبار توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة أميركا تزيد التفتيش الجسدي والمراقبة الرقمية لمواطنيها «كوينتيورس» يكشف سبب خسارة النصر أمام الهلال دعاوى دولية بانتظار قطر أمام المحكمة الجنائية وفيات مرض الحصبة تتراجع عالمياً البراءة لمبتعث سعودي حاول ذبح كندية لظنه بأنها شيطان أركوس تطلق هاتفها «دايموند أوميغا» من الفئة الفاخرة الرياض.. “كبار العلماء” تحذر من الاتحادات المثيرة للفتن

مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران

مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران
المناطق_وكالات

صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع تقريبا اليوم على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في إطار جهود لتضييق الخناق على إيران دون التحرك لتقويض الاتفاق النووي معها.
وجاء التصويت بواقع 423 مقابل صوتين لصالح إقرار قانون الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنفاذ العقوبات الدولية.
ويدعو القانون من بين أمور أخرى الرئيس الأمريكي إلى إبلاغ الكونجرس بشأن سلسلة الإمداد الإيرانية والدولية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية أو الكيانات الأجنبية التي تدعمها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>