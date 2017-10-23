مؤسسة النقد: مصرفان أوروبي وأمريكي طلبا العمل في السعودية

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مصرفين عالميين تقدما للمؤسسة لفتح فروع في المملكة، بخلاف ثلاثة مصارف كانت وقد أعلنت عن فتح فروع لها.

وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ المؤسسة أن طلب المصارف الثلاثة المعلن عنها سابقا للحصول على الرخصة في مراحل متقدمة ولم يسبق لنا أن أغلقنا الباب أمام دخول مزيد من المصارف في السوق السعودية.

وتابع: ذكرنا من قبل أننا نرحب بمن يرغب من المصارف في التقدم للحصول على ترخيص للعمل في السعودية، ونشرنا المعايير الخاصة بالمصارف الأجنبية على موقع المؤسسة بحسب الاقتصادية.

وقال: المؤسسة استقبلت ثلاثة طلبات لمصارف أجنبية للدخول في السوق السعودية، وافقت على الطلب بعد تمحيصه من أصل ثلاثة وتنتظر الإجراءات الرسمية من قبل المصرف وأن الطلبات حاليا في طور التمحيص، في حين أن أحد الطلبات تمت الإجابة عنه، وينتظر الخطاب الرسمي من قبل المصارف حول الإجراءات الرسمية.