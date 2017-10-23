 أسواق النفط تتحسن وبرنت يقترب من 60 دولاراً للبرميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أسواق النفط تتحسن وبرنت يقترب من 60 دولاراً للبرميل

أسواق النفط تتحسن وبرنت يقترب من 60 دولاراً للبرميل
المناطق_وكالات

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة ويحوم خام برنت قرب 60 دولارا للبرميل، بدعم من تصريحات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرنتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 59.33 دولار للبرميل، ويزيد برنت حاليا بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته في 2017 التي لامسها في يونيو ، وبلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل متراجعا ثلاثة سنتات أو 0.06 بالمئة عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو، والخام الأمريكي أضعف نسبيا من برنت بسبب ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يكبح الأسعار في الولايات المتحدة.

وكان ولي العهد قال لرويترز أمس الخميس إن المملكة ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب.

ورغم أن تزايد احتمالات تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج عزز التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، يظل إنتاج الخام الأمريكي يمثل مشكلة للمنظمة في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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