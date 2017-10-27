 بوتين يطلق 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بوتين يطلق 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية الكلاب تقتحم مجال الطب.. تكشف أمراض السرطانات في مراحله المبكرة أسواق النفط تتحسن وبرنت يقترب من 60 دولاراً للبرميل الانتربول السعودي يسلم مطلوباً للسلطات الباكستانية مؤسسة النقد: مصرفان أوروبي وأمريكي طلبا العمل في السعودية البيئة تبحث إنشاء مصنع اقليمي للاستفادة من مخلفات النخيل والتمور بقيمة ٢.٥ مليار «بلادهاوند» أسرع من الصوت..سرعتها 1610 كيلومترات في الساعة مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران التجارة والإستثمار: «5» عقوبات رادعة للغش التجاري شرطة الشرقية تكشف غموض مقتل امرأة على سلم منزلها بالقطيف مسؤول: حمد بن جاسم كاذب..خرج من القمقم بإنكسار وجاء يسترضي الكبار توفر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

بوتين يطلق 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية

بوتين يطلق 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية
المناطق - وكالات

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه 4 صواريخ باليستية، قادرة على حمل رؤوس نووية، خلال مناورة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، وفق ما ذكر الكرملين، الجمعة.

ونقلت وكالات أنباء عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن التجربة التي جرت الخميس شملت صواريخ باليستية تنطلق من الأرض والجو، وأخرى تطلق من فوق سطح الغواصات.

وأضافت وزارة الدفاع، أن 3 صواريخ باليستية أطلقت من غواصات نووية وواحدا من منصة إطلاق في شمال غربي روسيا كجزء من التدريبات.

وكانت روسيا أجرت، فى وقت سابق من هذا الشهر، تدريبات، شملت قاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>