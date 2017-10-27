بوتين يطلق 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه 4 صواريخ باليستية، قادرة على حمل رؤوس نووية، خلال مناورة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، وفق ما ذكر الكرملين، الجمعة.

ونقلت وكالات أنباء عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن التجربة التي جرت الخميس شملت صواريخ باليستية تنطلق من الأرض والجو، وأخرى تطلق من فوق سطح الغواصات.

وأضافت وزارة الدفاع، أن 3 صواريخ باليستية أطلقت من غواصات نووية وواحدا من منصة إطلاق في شمال غربي روسيا كجزء من التدريبات.

وكانت روسيا أجرت، فى وقت سابق من هذا الشهر، تدريبات، شملت قاذفات صواريخ باليستية عابرة للقارات.