 حرس الحدود يحبط تهريب مليون قرص “كبتاجون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
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حرس الحدود يحبط تهريب مليون قرص “كبتاجون”

حرس الحدود يحبط تهريب مليون قرص “كبتاجون”
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود “بأن الدوريات البحرية بقطاع أملج بمنطقة تبوك؛ تمكنت، بتوفيق الله تعالى، عصر يوم (الخميس الموافق ١٤٣٩/٢/٦هـ) من إحباط عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر بعد أن وردت معلومات عن الاشتباه بأنابيب بلاستيكية (مواسير) يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطة في أحد الشعب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج”.

وأضاف المتحدث الرسمي: “تم على الفور تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيطه وتكثيف عمليات البحث؛ والذي نتج عنها العثور على عدد (٤) أربع مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين؛ اتضح من انتشالها وتفتيشها احتوائها على ما مجموعه تسعمائة وسبعة أكياس بلاستيكية (٩٠٧) بها أكثر من تسعمائة وسبعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون)”.

وبيّن المتحدث أنّ المضبوطات أُحيلت للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”، مؤكدًا أنّ رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية أبناء الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل منهم؛ بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب وخدع المهربين.

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