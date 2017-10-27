 محافظ خميس مشيط يزور إدارة جوازات محافظه خميس مشيط  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ خميس مشيط يزور إدارة جوازات محافظه خميس مشيط 

محافظ خميس مشيط يزور إدارة جوازات محافظه خميس مشيط 
المناطق - خميس مشيط

قام محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بزيارة لإدارة  جوازات محافظة خميس مشيط يوم امس الخميس وكان في استقباله مدير الادارة العقيد علي بن يحي القحطاني والعاملين معه من الضباط والافراد وتأتي هذه الزيارة بهدف الوقوف على سير العمل وتذليل المعوقات واستمرارية تقديم خدمات الجوازات لسكان المحافظة وقاصديها بما يواكب التطور التقني التي تشهده هذه البلاد المباركة.
وقد أبدى ” بن مشيط” سعادته بما شاهده من تطور في خدمات الجوازات الالكترونيه وتقديم الخدمات بشكل الي وسريع ..
من جانبه عبر العقيد “القحطاني ” عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي تأكيدا لحرص سعادة المحافظ على الخدمات التي تقدمها الجوازات وكافة القطاعات الامنيه لسكان المحافظة والمراكز التابعة لها .

 

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