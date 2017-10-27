 بعد فوزه بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء .. مدير عام تعليم الرياض يفاجئ طالبًا ويكرمه بين زملائه في المدرسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد فوزه بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء .. مدير عام تعليم الرياض يفاجئ طالبًا ويكرمه بين زملائه في المدرسة وزارة البيئة تبحث إنشاء مصنع إقليمي للاستفادة من مخلفات النخيل والتمور بقيمة 2.5 مليار محافظ خميس مشيط يزور إدارة جوازات محافظه خميس مشيط  أرامكو السعودية وأعضاء مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ يعلنون استثمارات في تقنيات واعدة للحد من الانبعاثات فضيلة الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة : ما تمّر به الأمة الإسلامية اليوم من فتن وبلاء امتحان ومقدمة لنصر مبين وعز وتمكين الشيخ الغزاوي في خطبة الجمعة : الثبات في أيام الفتن ووقت المحن والبلاء فضله عظيم وأجره كبير “رويترز”: تصريحات الأمير محمد بن سلمان دعمت استقرار أسعار النفط “هيئة السياحة” تعرض أواني زجاجية فريدة تعود للألف الأول قبل الميلاد صحي ضباء يكرم طواقم العبارات البحرية والعيادات الصحية على نجاح موسم العماله الموسميه للعام ١٤٣٨ عدته “المطرقة والمجرفة والفرشاة” .. قصة “يوم عمل” لمستكشف الآثار إجراء عمليتين متزامنتين لشاب عشريني بمنطقة عسير شملت 211 عضواً ميدانياً.. برامج تدريبية بفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض

بعد فوزه بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء .. مدير عام تعليم الرياض يفاجئ طالبًا ويكرمه بين زملائه في المدرسة

بعد فوزه بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء .. مدير عام تعليم الرياض يفاجئ طالبًا ويكرمه بين زملائه في المدرسة
المناطق ـ الرياض

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي الطالب عبدالرحمن بن فياض آل إدريس  بين زملائه ومعلميه في مدارس المنارات الأهلية في زيارة خاصة لتكريمه بعد فوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول  في الأولمبياد العربي الثامن للكيمياء والذي عُقد مؤخراً في دولة الكويت  .
وهنأ المدير العام الطالب والمدرسة على هذا الإنجاز الكبير وقدم له بهذه المناسبة هدية تذكارية تكريماً له .
وقدّم مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أنور أبو عباة والذي كان مرافقاً للمدير العام  شرحاً مبسطاً عن الأولمبياد الدولي ومراحل تنفيذه  .
وقدم رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ خالد الحربي توضيح عن تاريخ المنجزات التي تمت من طلاب تعليم الرياض في الأولمبياد الدولي خلال السنوات الماضية .
من جهته عبّر الطالب عن سعادته بتكريمه بين زملائه وفي مدرسته من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مبيناً أن هذه الزيارة وهذا التكريم يعد حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل في مناسبات قادمة وذكرى ولفتة رائعة لا تُنسى  .

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