بعد فوزه بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء .. مدير عام تعليم الرياض يفاجئ طالبًا ويكرمه بين زملائه في المدرسة

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي الطالب عبدالرحمن بن فياض آل إدريس بين زملائه ومعلميه في مدارس المنارات الأهلية في زيارة خاصة لتكريمه بعد فوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في الأولمبياد العربي الثامن للكيمياء والذي عُقد مؤخراً في دولة الكويت .

وهنأ المدير العام الطالب والمدرسة على هذا الإنجاز الكبير وقدم له بهذه المناسبة هدية تذكارية تكريماً له .

وقدّم مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أنور أبو عباة والذي كان مرافقاً للمدير العام شرحاً مبسطاً عن الأولمبياد الدولي ومراحل تنفيذه .

وقدم رئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ خالد الحربي توضيح عن تاريخ المنجزات التي تمت من طلاب تعليم الرياض في الأولمبياد الدولي خلال السنوات الماضية .

من جهته عبّر الطالب عن سعادته بتكريمه بين زملائه وفي مدرسته من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مبيناً أن هذه الزيارة وهذا التكريم يعد حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل في مناسبات قادمة وذكرى ولفتة رائعة لا تُنسى .