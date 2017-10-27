منتخب تعليم الرياض يتأهل للمرحلة النهائية لبطولة التعليم بحائل

تأهل منتخب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكرة القدم إلى نهائيات بطولة التعليم لكرة القدم للمرحلة الثانوية بمنطقة حائل بعد تتويجه بالميداليات الذهبية و كأس تصفيات المجموعة الخامسة التي استضافتها الإدارة في معهد العاصمة النموذجي .

و كسب منتخب تعليم الرياض نظيره منتخب تعليم الزلفي بهدف مقابل لاشيء ، في المباراة النهائية، وقد نجح المنتخبين في الوصول للنهائي بعد تفوقهم على منتخبات الإدارات التعليمية: القصيم، البكيرية، الغاط، والمذنب.

حضر الحفل الختامي والمباراة النهائية مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ/ عادل بن ناصر الطخيم، ورئيس قسم النشاط الرياضي بوزارة التعليم الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر الخريجي، ومدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور / أنور بن عبدالله أبو عباة .

بدأ الحفل الختامي بتقديم دروع تذكرية باسم الإدارة _شكراً وتقديراً _ للجهات التي ساهمت في نجاح البطولة حيث كرم مدير النشاط الطلابي أنور أبو عباة معهد العاصمة النموذجي على استضافة تدريبات واستعدادات منتخب تعليم الرياض ، واستضافة اليوم الختامي للبطولة.

ثم كرم مدارس الرياض الأهلية التي استضافت البطولة على ملاعبها في الفترة المسائية.

وكرم أيضا فندق زهرة الشرق وشكره على اهتمامهم بسكن وإعاشة الوفود المشاركة في تصفيات البطولة، تسلمه الأستاذ/ مختار الأعسر.

وقدم أبو عباة درع الإدارة لشركة حافل للنقل تسلمه الأستاذ عبدالله الحربي

تلى ذلك تتويج اللاعبين المميزين في البطولة وتوج الخريجي اللاعب/ نواف العقيدي حارس منتخب تعليم الرياض بكأس أفضل حارس في البطولة.

وتوج الطخيم اللاعب/ إبراهيم العبيد من منتخب تعليم القصيم بكأس هداف البطولة تسلمه نيابة عنه الطالب نواف الملحم من منتخب تعليم الزلفي.

وتوج أبو عباة اللاعب /نواف الدرويش من تعليم منتخب الرياض بكأس أفضل لاعب في البطولة.

وبعد أخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة قدم الخريجي باسم وزارة التعليم الشكر والتقدير لتعليم الرياض على استضافة تصفيات المجموعة الخامسة، وأشاد بالجهود المبذولة في نجاح هذه الفعالية، كما شكر الإدارات المشاركة في البطولة: القصيم ، الزلفي،البكيرية، المذنب، الغاط.