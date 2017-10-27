 “المقتنع” يقنع مالكه بخطف كأس الطريسي بفروسية القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“المقتنع” يقنع مالكه بخطف كأس الطريسي بفروسية القصيم

“المقتنع” يقنع مالكه بخطف كأس الطريسي بفروسية القصيم
المناطق - بريدة

خطف الجواد “المقتنع” كأس شركة الطريسي العقارية ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بقيادة الخيال نواف الفيروز بزمن وقدره 1.54 دقيقة في الشوط السابع والمخصص لخيل الدرجة الثالثة ، في حفل سباق الخيل الرابع لميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم على كأس وجوائز شركة الطريسي العقارية بدعم من رجل الأعمال عقاب الطريسي ، حيث توج مدير عام الميدان صالح الفوزان في نهاية السباق بمشاركة محمد الطريسي الكأس لمالك الجواد المقتنع بسام العليان.
وحقق الجواد الزم العلم لمالكه سلطان الفايز بقيادة الخيال نواف الفيروز المركز الأول في الشوط الأول والمخصص لمفتوح الدرجات مواليد 2015، بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.40 دقيقة.
وفي الشوط الثاني لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2015 ، جاء في المركز الأول الجواد نوض الغمام لمالكه حسام السلمان بقيادة الخيال عبدالعزيز الصائغ ، بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.14 دقيقة.
وحل في المركز الأول للشوط الثالث والمخصص لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2014 الجواد سنام الخليج لمالكه سامي الديحاني بقيادة الخيال سليمان الحديبي بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.40 دقيقة.
وجاء في المركز الأول للشوط الرابع والمخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات الجواد سحايب الخالدية لمالكه زامل الصغير بقيادة الخيال خالد الرويشد بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 2.11 دقيقة.
وحقق المركز الأول في الشوط الخامس مفتوح الدرجات لعمر 4 و 5 سنوات ، الجواد أدمون لإسطبل العاصفة بقيادة الخيال عبدالعزيز الشريماء ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره “دقيقتين”.
وفي الشوط السادس لخيل مفتوح الدرجات جاء في المركز الأول الجواد الأدوح لمالكه أحمد الكريدا بقيادة الخيال عبدالله الفيروز بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.85 دقيقة.

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