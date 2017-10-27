 صحيفة إسرائيلية: روسيا المنتصر الأول في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحيفة إسرائيلية: روسيا المنتصر الأول في سوريا

صحيفة إسرائيلية: روسيا المنتصر الأول في سوريا
المناطق - وكالات

هل انتصر الأسد في الحرب السورية؟ بهذا السؤال بدأت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تحقيقاً عن حصيله 6 سنوات من الحرب في سوريا.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إن “روسيا استخدمت حق النقض الثلاثاء الماضي ضد مسودة قرار بمجلس الأمن الدولي حول استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية، وهذه هي المرة التاسعة التي تمنع فيها موسكو أي عمل يستهدف نظام الأسد”.

واعترضت روسيا على تجديد مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة قبل إصدار تقرير هذا الأسبوع يتضمن تفاصيل عن هجوم غاز السارين في منطقة خان شيخون والمتوقع أن يكشف تورط قوات الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافة الخبراء السياسيين في إسرائيل وتحديداً الخبراء في الشؤون السورية بصورة خاصة أو شؤون المشرق بصورة عامة يرون أن روسيا باتت هي الطرف الأبرز والمنتصر للتطورات في سوريا، موضحين أن هناك بالفعل تنافس أمريكي روسي لحصد أي مكاسب حيال الوضع السوري وبالتالي فإن متابعين ما يجري في سوريا بات يمثل مصلحة استراتيجية هامة لإسرائيل ودوائرها العلمية المختلفة.

وقالت الصحيفة إن “حسم بقاء الأسد والموافقة على هذا الطلب الروسي يعكس مدى قوة روسيا في تحديد مصائر الأمور على الساحة السورية، الأمر الذي يؤكد أن روسيا هي الطرف الأكثر انتصاراً والأبلغ قوة على الساحة السورية”.

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