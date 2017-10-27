الأمير أحمد بن فهد لأصحاب المبادرات: عليكم التخطيط والدراسة.. وأبشروا بالدعم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” نائب أمير المنطقة الشرقية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” حريصون كل الحرص على الاستماع لشباب وشابات الوطن، وتلمس احتياجاتهم، وتفعيل دورهم في النهضة ببلادنا في كافة المجالات

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده سموه مع عددٍ من طلبة وطالبات جامعة الملك فيصل بالأحساء أمس (الخميس)، لدى زيارة سموه للجامعة.

وقال سموه أن المبادرات والمشروعات التي أعلن عنها مؤخراً سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله”، والتي كان آخرها مشروع نيوم الذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ ستعود بالنفع بمشيئة الله على الاقتصاد الوطني عموماً والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص ، مشدداً سموه على أن كافة المواطنين والمواطنات لهم دورٌ هام في تحقيق رؤية المملكة٢٠٣٠، وأن الواجب على الجميع أن يعي هذا الدور، ويدرك أهمية القيام به على أكمل وجه، مخاطباً سموه الشباب والشابات من أصحاب المبادرات”عليكم التخطيط والدراسة، وعلينا الدعم”.

وأوضح سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أن العمل جارٍ لإعداد فريق يزور الجامعات للتعريف برؤية المملكة ٢٠٣٠ والفرص التي توفرها، والانعكاسات الايجابية للمبادرات التفيذية للرؤية، وما تمثله من انطلاقة نحو مستقبلٍ زاهر بمشيئة الله.

وحول دور الجامعات ومسؤوليتها تجاه المجتمع، أوضح سموه أن المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع لاتقتصر على الجامعات فحسب ، بل إن تفعيلها سيتم بإذن الله في مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وسنسعى لتفعيلها على أكمل وجه، ووفق أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، موضحاً سموه أن إمارة المنطقة الشرقية وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز “يحفظه الله” أمير المنطقة الشرقية تتبنى كافة المبادرات التي تعود بالنفع على المنطقة الشرقية، وتسهم في تطويرها والرقي بها، وبالأخص تلك التي تراعي احتياج المنطقة الشرقية وتتوافق مع مستهدفات برنامج التحول الوطني٢٠٢٠، وتفعل دور القطاعات الثلاثة “الحكومية، الخاصة، غير الربحي” ، شاكراً سموه لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على المبادرات التي ترعاها محافظة الأحساء، والملتقيات والمؤتمرات الحوارية التي شهدتها المحافظة.