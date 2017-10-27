 الصويّغ: 60% من قضايا الأحوال الشخصية في جدّة تنتهي بالصلح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الصويّغ: 60% من قضايا الأحوال الشخصية في جدّة تنتهي بالصلح

الصويّغ: 60% من قضايا الأحوال الشخصية في جدّة تنتهي بالصلح
واس - جدة

نجح مكتب المصالحة والتحكيم بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة في إنهاء 6624 قضية منظورة لدى المحكمة بالإصلاح بين المتخاصمين، من أصل 10,989 قضية وردت العام الهجري الماضي، بنسبة بلغت 60.3% .

وتتنوّع القضايا التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة بين قضايا تتعلّق بالمعاشرة بالمعروف، والحضانة، وزيارة الأولاد، وقضايا العضل، وتقدير النفقات.

وأوضح رئيس المحكمة سعد بن ناصر الصويّغ، أنّ المحكمة طوّرت خدماتها للنظر في قضايا السجناء بصفة مباشرة وعاجلة، خاصّةً بعد الارتباط الإلكتروني مع المديرية العامّة للسجون، تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت.

وأضاف أن التطوير أسهم في إنهاء القضايا المتعلّقة بالمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصّة بصفة عاجلة ومباشرة، لتوفير الوقت وتسهيل مهمّة حصولهم على حقوقهم الشرعية والنظامية، مشيراً إلى أنّه فيما يتعلّق بمكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة، جرى عقد ورشتي عمل مع أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة، لدراسة وتطوير المعوّقات التي تعترض عمل المكتب، وتحسين وتسريع وتحديث آليات العمل.

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