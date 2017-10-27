 برلمان كاتالونيا يعلن الاستقلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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برلمان كاتالونيا يعلن الاستقلال

برلمان كاتالونيا يعلن الاستقلال
المناطق - وكالات

اعتمد برلمان كاتالونيا اليوم (الجمعة) قرارا يعلن أن الإقليم أصبح «دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية» قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.

ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين.

وفي أول رد فعل على إعلان الاستقلال، دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي للهدوء بعد إعلان برلمان كاتالونيا للاستقلال في تصويت مثير للجدل من المرجح إعلان عدم مشروعيته.

وكتب راخوي في تغريدة بعد دقائق على إعلان الاستقلال «أدعو كل الإسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كاتالونيا».

من جهة أخرى، احتفل عشرات الآلاف من أنصار الانفصال في برشلونة تجمعوا خارج الحديقة المجاورة لمقر برلمان كاتالونيا، بإعلان استقلال الإقليم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلا تصفيق هؤلاء هاتفين «استقلال» باللغة الكاتالونية بعد قرار البرلمان ثم أدوا بحماسة نشيد كاتالونيا رافعين قبضاتهم.

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