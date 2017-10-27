 محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب حسن الأعجم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب حسن الأعجم

محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب حسن الأعجم
المناطق - بيش

أدى محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة بجامع الراجحي بمحافظة بيش صلاة الميت على شهيد الواجب العريف حسن بن عبده الأعجم أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات في اليمن .
ونقل محافظ بيش ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ومن جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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