جمرك البطحاء يحبط محاولتين لتهريب 370 ألف حبة من حبوب “الزاناكس” المحظورة

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الزاناكس” المحظورة بلغت (370,000) ثلاثمائة وسبعون ألف حبة, كانت مُخبأة داخل شاحنتين قدمتا إلى الجمرك.

وتفصيلاً قال مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي أنه تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها, حيث عُثر أولاً على (250,000) مائتان وخمسون ألف حبة “زاناكس” كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك وذلك بداخل مخابئ تم تجهزيها في الصناديق الجانبية للشاحنة.

وأضاف البلوي: في المحاولة الثانية عُثر على كمية أخرى من حبوب “الزاناكس” بلغت (120,000) مائة وعشرون ألف حبة كانت مخبأة داخل خزان الوقود الخاص بشاحنة أخرى قدِمت للجمرك، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.