 مجلس الشيوخ الإسباني يجيز بدء حملة صارمة ضد حكومة كتالونيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مجلس الشيوخ الإسباني يجيز بدء حملة صارمة ضد حكومة كتالونيا

مجلس الشيوخ الإسباني يجيز بدء حملة صارمة ضد حكومة كتالونيا
المناطق - وكالات

وافق مجلس الشيوخ الإسباني اليوم الجمعة على بدء الحكومة حملة صارمة ضد السلطات الانفصالية في إقليم كتالونيا.

وصوت المجلس، اليوم، لصالح تفعيل المادة 155 من الدستور التي تسمح للحكومة المركزية الإسبانية بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وإقالة قادة الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة، وذلك عقب تصويت برلمان كتالونيا لصالح استقلال الإقليم.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور بموافقة 214 عضواً مقابل معارضة 47 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وكان برلمان كتالونيا صوت بأغلبية 70 صوتاً لصالح الاستقلال مقابل معارضة 10 أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى عقد اجتماع وزاري طارئ في وقت لاحق اليوم في أعقاب تصويت البرلمان الكتالوني لصالح إعلان انفصال الإقليم عن إسبانيا.

كما طالب راخوي الإسبان بالتزام الهدوء عقب تصويت برلمان كتالونيا لصالح الانفصال، وقال “أدعو إلى الهدوء لكل الإسبان، القانون سوف يستعيد الشرعية في كتالونيا”، حيث تعتبر الحكومة المركزية أن محاولة الانفصال غير شرعية.

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