تقنية جدة توظف 55 من خريجيها في مجال الإنتاج والتبريد والمحركات

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم، عن توظيف (55) خريجاً من متدربيها في اثنتين من الشركات الوطنية الكبرى، ووقفا لعميد كلية التقنية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، فإن لقاءاً للتوظيف الذي استضافته الكلية وحضره خريجي تخصصات الإنتاج والتبريد والتكيف والمحركات والمركبات، كان القناة المثالية التي مكنت الخريجين من إجراء مقابلات شخصية بالشركتين، ومن ثم جرى توقيع العقود مباشرة، وتوظيفهم براتب شهري أساسي يصل الى 5200 ريال، إضافة إلى المميزات الأخرى مثل التأمين الطبي والدورات التطويرية وبدل السكن وبدل النقل.

وأكد السريعي أن الكلية ستمضي قدماً في توفير المزيد من الوظائف للخرجين هذا العام، وذلك من خلال برامج توظيفية يتم التنسيق لها مع قطاعات الأعمال والتي تستهدف التوظيف المباشر عن طريق توقيع العقود داخل الكلية، مرحباً برجال الأعمال والشركات الراغبين في التواصل والاطلاع عن قرب على الإمكانات التقنية والتجهيزات والورش والموارد البشرية المدربة، والتي من شأنها تحقيق أعلى معدلات المهارات التدريبية ليكون المتدرب قادراً على أداء دوره الفعال في سوق العمل.

يذكر أن عدد المتدربين حاليا بكلية التقنية بمحافظة جدة قد وصل إلى أكثر من (7000) متدربا يتدربون بالنظام الصباحي والمسائي، وتقدم الكلية التدريب على درجتي الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية.