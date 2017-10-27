العبادى يأمر بوقف العمليات العسكرية بالمناطق المتنازع عليها 24 ساعة

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان اليوم الجمعة، “إنه أمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة ضد القوات الكردية في شمال العراق”.

وقال البيان إن الخطوة تهدف “لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد”.

وكانت القوات العراقية، اليوم، قد أمهلت القوات الكردية “ساعات” للانسحاب من منطقة حدودية مع تركيا يمر فيها أنبوب نفطي كان سيطر عليها الإقليم بعيد العام 2014، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

وقال مسؤول أمني عراقي، طالباً عدم كشف هويته: “أمهلنا القوات الكردية ساعات للانسحاب من مواقعها في منطقة فيشخابور”، مضيفاً أن “إطلاق النار متوقف حالياً، لكن هناك رشقات بين الحين والآخر”.

وكانت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة، دارت أمس الخميس، بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور، سعياً إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.

وتقع فيشخابور على رأس مثلث بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصاً للأكراد.

وطالب العبادي، مساء أمس، سلطات إقليم كردستان بتسليم كافة المنافذ الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون.

كما بحث الجانبان تطورات العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، واستعرضا انطلاق عملية تحرير القائم، إضافة إلى إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك وبقية المناطق الأخرى.

ومن جهته، أكد تيلرسون على دعم واشنطن لوحدة العراق وتفهمها لفرض السلطة الاتحادية في محافظة كركوك وبقية المناطق، مشيراً إلى أهمية تعاون الإقليم مع السلطة الاتحادية والتأكيد على الحوار في إطار الدستور العراقي.