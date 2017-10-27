 وزارة الخارجية: المملكة ترحب بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزارة الخارجية: المملكة ترحب بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي العبادى يأمر بوقف العمليات العسكرية بالمناطق المتنازع عليها 24 ساعة تقنية جدة توظف 55 من خريجيها في مجال الإنتاج والتبريد والمحركات مجلس الشيوخ الإسباني يجيز بدء حملة صارمة ضد حكومة كتالونيا جمرك البطحاء يحبط محاولتين لتهريب 370 ألف حبة من حبوب “الزاناكس” المحظورة محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب حسن الأعجم برلمان كاتالونيا يعلن الاستقلال الصويّغ: 60% من قضايا الأحوال الشخصية في جدّة تنتهي بالصلح قياده قوات تحالف دعم الشرعية باليمن: المليشيات الحوثية تستهدف مجمعاً سكنياً في إحدى القرى الحدودية التابعة لنجران مدير عام الزراعه ينفي صحة تعرض منتزه وثيلان بالدلم للاعتداء وتقطيع الأشجار الكرملين قلق من فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا الأمير أحمد بن فهد لأصحاب المبادرات: عليكم التخطيط والدراسة.. وأبشروا بالدعم

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي
واس - الرياض

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية العراق الشقيقة، وتعبر عن ترحيبها بقرار حكومة كردستان العراق قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور العراقي.
وتجدد المملكة موقفها الداعم لحل المسائل العالقة عبر الحوار بين الطرفين ضمن الدستور العراقي، تفادياً لسقوط الأرواح والحفاظ على وحدة العراق الوطنية وسلامته الإقليمية، واستقلاله وسيادته على أراضيه.

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