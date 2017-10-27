 إحباط محاولة تهريب مليون قرص كبتاجون في أملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مرور جدة يلقي القبض على مفحطين قام أحدهم بصدم دورية سرية عمدا للتغطية على آخر الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا البحرين: إصابة عدد من رجال الأمن إثر عمل إرهابي استهدف حافلة لنقل الشرطة (صور) “حمى التحرش الجنسي” تطال البرلمان البريطاني.. ورئيسة الوزراء قلقة محافظ حفر الباطن يكرم فرقة أنقذت أسرة من حريق منزلهم وأخيرا.. واتسآب يطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ إحباط محاولة تهريب مليون قرص كبتاجون في أملج تعرف على مهن المستقبل الأكثر دخلا! حقائق وأرقام تبين أهمية إقليم كتالونيا لإسبانيا الذهب ينتعش بعد إعلان “الانفصال الكتالوني” مقتل 6 وإصابة 3 في حريق مصفاة نفط بطهران الأمم المتحدة: أزمة الروهينغا توجد تربة خصبة للتشدد

إحباط محاولة تهريب مليون قرص كبتاجون في أملج

إحباط محاولة تهريب مليون قرص كبتاجون في أملج
المناطق - تبوك

تمكنت الدوريات البحرية بقطاع أملج بمنطقة تبوك؛ بتوفيق الله تعالى، عصر يوم أمس من إحباط عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة (كبتاجون) عبر البحر بعد أن وردت معلومات عن الاشتباه بأنابيب بلاستيكية (مواسير) يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطة في أحد الشعب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود إنه فور تلقي المعلومات، تم تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيطه وتكثيف عمليات البحث؛ والذي نتج عنها العثور على عدد (4) أربع مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين؛ اتضح من انتشالها وتفتيشها احتوائها على ما مجموعه تسعمائة وسبعة أكياس بلاستيكية (907) بها أكثر من تسعمائة وسبعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) (907000).
وبيّن أنّ المضبوطات أُحيلت للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكدًا أنّ رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية أبناء الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل منهم؛ بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب وخدع المهربين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>