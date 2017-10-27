 وأخيرا.. واتسآب يطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وأخيرا.. واتسآب يطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ

وأخيرا.. واتسآب يطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ
المناطق - الرياض

بدأ واتس آب بطرح الميزة التي طال انتظارها للمستخدمين، والتي تتيح إمكانية حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من المحادثة، لتختفي تماما.

وتتيح الميزة التي يطلق عليها رسميا اسم “Delete for Everyone”، إمكانية إخفاء الرسائل عن الأشخاص الآخرين الذين تُجري معهم المحادثة، وعن نفسك أيضا.

ومع ذلك، يتطلب تفعيلها استخدام المرسل والمستلم لأحدث إصدار من واتس آب، كما أن الميزة لا تعمل إلا ضمن الرسائل المرسلة خلال آخر 7 دقائق، فبمجرد انقضاء هذه الفترة الزمنية، لن يكون بالإمكان إلغاؤها .

وتعمل ميزة “Delete for Everyone” على جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات الجيف والمستندات.
ولإلغاء إرسال الرسالة، يجب أن تضغط على الرسالة بشكل مستمر لتظهر قائمة من الخيارات، ثم النقر على خيار ” Delete for Everyone”.

وأوضح واتس آب أنه من خلال FAQ.: “سيتم استبدال الرسائل التي تحذفها بنجاح بعبارة “تم حذف هذه الرسالة” في المحادثة”.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن نجاح الميزة، لا يعني أن المرسل إليه لن يرى الرسالة المحذوفة، فقد يراها قبل أن تقرر إبطالها.

الجدير بالذكر، أن عملية تثبيت الميزة الجديدة في جميع الأجهزة “بطيئة جدا”، لذا لا تقلق إذا لم تكن قادرا على الاستفادة منها في الوقت الحالي، وفقا لـ WABetaInfo.

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