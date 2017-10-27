البحرين: استشهاد شرطي وإصابة 8 آخرين إثر عمل إرهابي استهدف حافلة لنقل الشرطة (صور)

وقالت الوزارة في بيان إن “حافلة لنقل الشرطة تعرضت لعمل إرهابي عند الساعة 5:26 من مساء الجمعة، أثناء مرورها على شارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة، بالقرب من منطقة جدحفص”.

وأضاف البيان: “أسفر العمل الإرهابي عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة 8 آخرين، تتراوح إصاباتهم بين بليغة ومتوسطة، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وأكدت الوزارة “أن مجموعة إرهابية قامت باستهداف الحافلة باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد”.

وتابعت: “على الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الإرهابية التي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد والقبض على العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة، وقد تم استكمال الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة”.