 الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا

الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا
المناطق - واس

اختتمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق زيارة إلى بنجلاديش لإثبات الحقائق والظروف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التطهير العرقي التي قامت بها القوات العسكرية في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين .
وأعربت اللجنة في بيان لها عن عميق القلق إزاء ما خلصت إليه ووثقته من انتهاكات بما في ذلك هجمات جوية وأعمال قتل وتعذيب, مؤكدةً أنها ستعمل علي ضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.
وأكد رئيس اللجنة الأممية مرزوقي دار سمان أن شهادات الضحايا القادمين من مختلف قري شمال راخين متطابقة وتشير إلى نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات ميانمار ضد مئات الآلاف من السكان.

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