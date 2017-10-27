الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا

اختتمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق زيارة إلى بنجلاديش لإثبات الحقائق والظروف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التطهير العرقي التي قامت بها القوات العسكرية في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين .

وأعربت اللجنة في بيان لها عن عميق القلق إزاء ما خلصت إليه ووثقته من انتهاكات بما في ذلك هجمات جوية وأعمال قتل وتعذيب, مؤكدةً أنها ستعمل علي ضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.

وأكد رئيس اللجنة الأممية مرزوقي دار سمان أن شهادات الضحايا القادمين من مختلف قري شمال راخين متطابقة وتشير إلى نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات ميانمار ضد مئات الآلاف من السكان.