مرور جدة يلقي القبض على مفحطين قام أحدهم بصدم دورية سرية عمدا للتغطية على آخر

ألقى مرور جدة القبض على مفحطين متهورين، عمد أحدهم إلى صدم إحدى الدوريات السرية في محاولة للتغطية على مفحط آخر.

وفي التفاصيل، واصل مرور جدة متابعة ورصد مواقع تجمعات الشباب، التي يتجه إليها بعض الشباب للقيام بممارسات وسلوكيات خاطئة.

وعلىه قامت إحدى الدوريات السرية التابعة لشعبة السير بجدة بمتابعة مركبة؛ قام قائدها بممارسة التفحيط بحي النخيل فجر اليوم الجمعة ، وأثناء ذلك قام قائد مركبة أخرى، كان يقوم بالتغطية على المفحط، بمضايقة الدورية، ثم صدمها عمدًا؛ حتى لا تتمكن الدورية من القبض على زميله المفحط؛ وهذا ما جعل قائد الدورية يطلب التعزيز من الدوريات الرسمية.

وقامت دوريات المرور بمحاصرة الموقع، ونفَّذت كمينًا مُحكمًا، تم إثره – بفضل الله – القبض على المفحط، وعلى من قام بصدم الدورية، ومجموعة من المتجمهرين الآخرين.

هذا، وقد تم حجز جميع المركبات، وتسليم المفحط والمتجمهرين لتوقيف المرور لإصدار الأحكام عليهم من قِبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، كما تم تسليم من قام بصدم الدورية عمدًا إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق، ورفع أوراقه للنيابة العامة، ثم إحالته للمرور للنظر في وضعه المروري.

و أكدت الإدارة العامة للمرورعزمها على التعامل الحازم مع كل من يسلك مثل هذا السلوك المشين.