 تعاون بين السياحة والجامعة لإثراء سياحة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعاون بين السياحة والجامعة لإثراء سياحة الطائف مرور جدة يلقي القبض على مفحطين قام أحدهم بصدم دورية سرية عمدا للتغطية على آخر الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا البحرين: إصابة عدد من رجال الأمن إثر عمل إرهابي استهدف حافلة لنقل الشرطة (صور) “حمى التحرش الجنسي” تطال البرلمان البريطاني.. ورئيسة الوزراء قلقة محافظ حفر الباطن يكرم فرقة أنقذت أسرة من حريق منزلهم وأخيرا.. واتسآب يطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ إحباط محاولة تهريب مليون قرص كبتاجون في أملج تعرف على مهن المستقبل الأكثر دخلا! حقائق وأرقام تبين أهمية إقليم كتالونيا لإسبانيا الذهب ينتعش بعد إعلان “الانفصال الكتالوني” مقتل 6 وإصابة 3 في حريق مصفاة نفط بطهران

تعاون بين السياحة والجامعة لإثراء سياحة الطائف

تعاون بين السياحة والجامعة لإثراء سياحة الطائف
المناطق - عادل الزهراني
عقد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني والآثار بالطائف الدكتور علي آل زايد اجتماعاً تعاونياً مع مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان بحثا خلالها سبل التعاون بين الجهتين بما يسهم في إثراء الحركة السياحية بالطائف وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين الشركاء في الهيئة العامة للسياحة لتحقيق أهداف تعليمية سياحية تخدم أبناء المجتمع  وحرص الهيئة على الاستفادة من معطيات التعليم في ازدهار الحركة السياحية التعليمية بالمحافظة .
وقال الدكتور علي آل زايد أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع أهمها دعم أنشطة السياحة بالمحافظة وخاصة التعليمية وغيرها من المجالات التي تخدم القطاع السياحي والتعليمي مؤكدا على ضرورة تعزيز سبل التعاون المختلفة بين الجهتين الأمر الذي سيسهم في تقديم أفضل الخدمات للسياح وزوار عاصمة المصايف العربية .
وأوضح بأن جامعة الطائف حريصة كل الحرص على أن يكون هناك تعاون مابين الجامعة وهيئة السياحة كون  تلك الجهتين تكتمل الجهود بهما فيما يخص السياحة التعليمية .
من جهة أخرى اجتمع مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد بمدير تعليم الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي إمتداداً الى دعم السياحة التعليمية فيما يخدم القطاع السياحي والتعليمي بالمحافظة وتعزيز سبل التعاون بين الجهتين لأجل تطوير السياحة بالطائف
وقد أعرب آل زايد عن شكره مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان ولمدير تعليم الطائف محمد بن عامر النفيعي على ماقدموه من مقترحات وأفكار تسهم في دفع عجلة التطور السياحي التعليمي بالطائف وحرصهم على تقديم كل مايخدم أبناء وبنات المملكة عامة والطائف خاصة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>