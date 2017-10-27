تعاون بين السياحة والجامعة لإثراء سياحة الطائف

عقد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني والآثار بالطائف الدكتور علي آل زايد اجتماعاً تعاونياً مع مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان بحثا خلالها سبل التعاون بين الجهتين بما يسهم في إثراء الحركة السياحية بالطائف وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين الشركاء في الهيئة العامة للسياحة لتحقيق أهداف تعليمية سياحية تخدم أبناء المجتمع وحرص الهيئة على الاستفادة من معطيات التعليم في ازدهار الحركة السياحية التعليمية بالمحافظة .

وقال الدكتور علي آل زايد أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع أهمها دعم أنشطة السياحة بالمحافظة وخاصة التعليمية وغيرها من المجالات التي تخدم القطاع السياحي والتعليمي مؤكدا على ضرورة تعزيز سبل التعاون المختلفة بين الجهتين الأمر الذي سيسهم في تقديم أفضل الخدمات للسياح وزوار عاصمة المصايف العربية .

وأوضح بأن جامعة الطائف حريصة كل الحرص على أن يكون هناك تعاون مابين الجامعة وهيئة السياحة كون تلك الجهتين تكتمل الجهود بهما فيما يخص السياحة التعليمية .

من جهة أخرى اجتمع مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد بمدير تعليم الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي إمتداداً الى دعم السياحة التعليمية فيما يخدم القطاع السياحي والتعليمي بالمحافظة وتعزيز سبل التعاون بين الجهتين لأجل تطوير السياحة بالطائف

وقد أعرب آل زايد عن شكره مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان ولمدير تعليم الطائف محمد بن عامر النفيعي على ماقدموه من مقترحات وأفكار تسهم في دفع عجلة التطور السياحي التعليمي بالطائف وحرصهم على تقديم كل مايخدم أبناء وبنات المملكة عامة والطائف خاصة .