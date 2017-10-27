 تقنية جدة توظف 55 من خريجيها في مجال الإنتاج والتبريد والمحركات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تقنية جدة توظف 55 من خريجيها في مجال الإنتاج والتبريد والمحركات

تقنية جدة توظف 55 من خريجيها في مجال الإنتاج والتبريد والمحركات
المناطق - عادل الزهراني

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة عن توظيف 55 خريجا من متدربيها في اثنتين من اكبر الشركات بالقطاع الخاص ، ووقفا لعميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي فإن لقاءاً للتوظيف قد تم استضافته بالكلية وحضره خريجي تخصصات الإنتاج والتبريد والتكيف والمحركات والمركبات حيث عقدت لهم مقابلات شخصية وتوقيع للعقود مباشرة ومن ثم توظيفهم براتب شهري أساسي يصل الى  5200 ريال  إضافة الى المميزات الأخرى مثل التأمين الطبي والدورات التطويرية وبدل السكن وبدل النقل .

وأكد السريعي بأن الكلية ستمضي قدما في توفير المزيد من الوظائف للخرجين هذا العام وذلك من خلال برامج توظيفية يتم التنسيق لها مع قطاعات الاعمال والتي تستهدف التوظيف المباشر عن طريق توقيع العقود داخل الكلية حيث ان مثل هذه اللقاءات الإيجابية والتي اثبتت فعاليتها .

ورحب السريعي برجال الاعمال والشركات الراغبين في التواصل والاطلاع عن قرب على الإمكانات التقنية والتجهيزات والورش والموارد البشرية المدربة والتي من شأنها تحقيق اعلى معدلات المهارات التدريبية ليكون المتدرب قادرا على أداء دوره الفعال في سوق العمل .

يذكر ان عدد المتدربين حاليا الكلية التقنية بمحافظة جدة قد وصل الى اكثر من 7000 متدربا يتدربون بالنظام الصباحي والمسائي وتقدم الكلية التدريب على درجتي الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية .

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