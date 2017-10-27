الباحة.. وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالمظيلف

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات اليوم الجمعة عن حادث تصادم في ناوان ، قبل النقطة باتجاه المظيلف .

وقال الزهراني : تم توجيه فرقتين اسعافية من الهلال الاحمر ، منها فرقة اسعاف المخواه ، وفرقة اسعاف المظيلف حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقة للموقع و تمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، اتضح بوجود اربع اصابات ، منها اصابة خطيرة تم التعامل معها من قبل فرقة اسعاف المخواه وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواه ، واصابتين بسيطة تم التعامل معها اسعافياً بالموقع و نقلت من قبل فرقة اسعاف المظليف ايضاً لمستشفى المخواه ، واصابة متوفيه بالموقع.