 الباحة.. وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالمظيلف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الباحة.. وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالمظيلف تقنية جدة توظف 55 من خريجيها في مجال الإنتاج والتبريد والمحركات تعاون بين السياحة والجامعة لإثراء سياحة الطائف مرور جدة يلقي القبض على مفحطين قام أحدهم بصدم دورية سرية عمدا للتغطية على آخر الأمم المتحدة توثق انتهاكات القوات العسكرية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا البحرين: إصابة عدد من رجال الأمن إثر عمل إرهابي استهدف حافلة لنقل الشرطة (صور) “حمى التحرش الجنسي” تطال البرلمان البريطاني.. ورئيسة الوزراء قلقة محافظ حفر الباطن يكرم فرقة أنقذت أسرة من حريق منزلهم وأخيرا.. واتسآب يطلق ميزة حذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ إحباط محاولة تهريب مليون قرص كبتاجون في أملج تعرف على مهن المستقبل الأكثر دخلا! حقائق وأرقام تبين أهمية إقليم كتالونيا لإسبانيا

الباحة.. وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالمظيلف

الباحة.. وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالمظيلف
المناطق - الباحة
صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات اليوم الجمعة عن حادث تصادم في ناوان ، قبل النقطة باتجاه المظيلف .
وقال الزهراني : تم توجيه فرقتين اسعافية من الهلال الاحمر ، منها فرقة اسعاف المخواه ، وفرقة اسعاف المظيلف حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقة للموقع و تمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، اتضح بوجود اربع اصابات ، منها اصابة خطيرة تم التعامل معها من قبل فرقة اسعاف المخواه وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواه ، واصابتين بسيطة تم التعامل معها اسعافياً بالموقع و نقلت من قبل فرقة اسعاف المظليف ايضاً لمستشفى المخواه ، واصابة متوفيه بالموقع.
وأهابت هيئة الهلال الاحمر المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>