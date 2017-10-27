الباحة.. وفاة وثلاث إصابات في حادث مروري بالمظيلف

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات اليوم الجمعة عن حادث تصادم في ناوان ، قبل النقطة باتجاه المظيلف .
وقال الزهراني : تم توجيه فرقتين اسعافية من الهلال الاحمر ، منها فرقة اسعاف المخواه ، وفرقة اسعاف المظيلف حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقة للموقع و تمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، اتضح بوجود اربع اصابات ، منها اصابة خطيرة تم التعامل معها من قبل فرقة اسعاف المخواه وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواه ، واصابتين بسيطة تم التعامل معها اسعافياً بالموقع و نقلت من قبل فرقة اسعاف المظليف ايضاً لمستشفى المخواه ، واصابة متوفيه بالموقع.
وأهابت هيئة الهلال الاحمر المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .
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