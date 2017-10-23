النفط يرتفع 2% وبرنت يتجاوز 60 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط نحو 2% اليوم الجمعة، وارتفع خام القياس العالمي برنت متجاوزا 60 دولارا للبرميل بفعل دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق تقليص الإنتاج ونزول الدولار عن ذروته في ثلاثة أشهر.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن السعودية وروسيا أعلنتا دعمهما لتمديد اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك، وذلك قبيل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وينتهي الاتفاق الحالي في مارس/آذار 2018.

وبحلول الساعة 15:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.05 دولار بما يعادل 1.8% إلى 60.35 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 60.53 دولار، وهو أعلى سعر منذ يوليو/تموز 2015، ويزيد أكثر من 35% فوق أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو/حزيران.

وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار أو 2.1% إلى 53.75 دولار بعد أن صعد إلى 53.93 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس/آذار.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 4.5% متجها صوب مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. في غضون ذلك يتجه الخام الأميركي صوب زيادة 4.4% للأسبوع وإن كانت زيادة الإنتاج المحلي تكبح مكاسبه.

تحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام الحالي وسط مؤشرات على شح السوق وتجدد الدعم هذا الأسبوع لتمديد تخفيضات الإنتاج وتوترات العراق.

لكن إعلان اليوم عن وقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبيشمركة الكردية خفف المخاوف.