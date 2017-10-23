 رئيس الوزراء الإسباني يقيل حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات مبكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء الإسباني يقيل حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الإسباني يقيل حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات مبكرة
المناطق - وكالات

أعلن ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني، إقالة حكومة كتالونيا الإقليمية، وحل برلمانها، كما دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة هناك في 21 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال راخوي في خطاب بثه التليفزيون مساء اليوم: “نعتقد أنه من الضروري الاستماع إلى المواطنين الكتالونيين، لكل واحد منهم، حتى يتمكنوا من تقرير مستقبلهم ولمنع أي أحد من التصرف، خارج القانون، نيابة عنهم”.

وأعلن راخوي كذلك إقالة قائد شرطة الإقليم، مع تفاقم قضية انفصال كتالونيا، التي تعد أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ 40 عاما.

ويأتي هذا التحرك من الحكومة الإسبانية لفرض حكمها المباشر على الإقليم وتجريده من الحكم الذاتي بعد إعلان برلمان الإقليم استقلاله عن الدولة الإسبانية في تحد لمدريد.

وكان برلمان كتالونيا أعلن الاستقلال من طرف واحد، عقب تصويت مثير للجدل، حيث صوت 72 نائبا في البرلمان المكون من 135 عضوا لصالح الاستقلال، فيما عارضه 10، وامتنع 2 آخرين عن التصويت.

وفي رد على التصويت، فعّل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

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