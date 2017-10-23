“آل هيصم” يحصل على الماجستير في القانون من جامعة الملك خالد بامتياز

اجتاز مساء أمس الخميس السادس من شهر صفر من العام الحالي ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة الطالب : علي بن جابر محمد آل هيصم مناقشة رسالة الماجستير في قسم الأنظمة ” القانون ” من جامعة الملك خالد بأبها والتي جاءت تحت عنوان: “القيود الواردة على حرية التعاقد لاعتبارات إنسانية في نظام العمل السعودي والفقه الإسلامي”.

وتكون أعضاء لجنة المناقشة من كل من: الدكتور أيمن بن فتحي محمد مخلوف مشرفاً ومقرراً؛ والدكتور عبود بن علي بن عائض بن درع مناقشاً داخلياً؛ والدكتور محمد بن علي علي عكاز مناقشاً داخلياً.

وقد بدأت المناقشة في تمام الساعة السادسة مساءاً وانتهت الساعة التاسعة مساءاً وأوصت اللجنة بالإجماع على منح الطالب درجة الماجستير في قسم الفقه تخصص أنظمة ” قانون ” بتقدير ممتاز

“المناطق” تقدم التهنئة والمباركة للأستاذ علي بن جابر محمد آل هيصم بحصوله على هذه الدرجة العلمية وتسأل الله له التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية .