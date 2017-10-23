 نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 صفر 1439 هجريا, الموافق 27 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت “آل هيصم” يحصل على الماجستير في القانون من جامعة الملك خالد بامتياز التعاون يتقدم للمركز السابع بعد تغلبه على أحد بثلاثة أهداف رئيس الوزراء الإسباني يقيل حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات مبكرة النفط يرتفع 2% وبرنت يتجاوز 60 دولاراً للبرميل مقتل 13 ارهابيا في مواجهة مع الشرطة بجنوب مصر “صور” اتفاقية بين “BAE systems ” ومركز تأهيل الإناث بحي القدس وفقا لرؤية “2030” محاضرات لتوعية طلاب مدارس جدة عن أخطار الزلازل والبراكين طلال آل الشيخ يعلن ابتعاده عن رئاسة “الشباب” وعقد جمعية عمومية طارئة وفاة أكبر إمرأة معمرة في ماليزيا عن عمر يناهز 128 عام خفضتها “المياه الوطنية حتى ١٤ ألف والمواطن يرفض.. فاتورة مياه تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال التعادل يحسم مباراة الشباب والفتح

نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت

نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت
المناطق - أمل بهكلي
يعلن فرع وزارة النقل بمنطقة جازان عن تسيير رحلات إضافية يوم غد السبت الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٧.
وذلك نظراً لما لوحظ على موقع الحجز من زيادة الضغظ على الرحلة المسائية ليوم السبت من كل أسبوع على أن تكون الرحلات على النحو التالي:
من جازان
الصعود الساعة٩:٠٠
المغادرة الساعة ١٠:٣٠
من فرسان
الصعود الساعة ١٢:٠٠
المغادره الساعة ١:٣٠
وتمنى فرع وزارة النقل بجازان للجميع رحلات سعيدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>