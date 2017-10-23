نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت

يعلن فرع وزارة النقل بمنطقة جازان عن تسيير رحلات إضافية يوم غد السبت الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٧.
وذلك نظراً لما لوحظ على موقع الحجز من زيادة الضغظ على الرحلة المسائية ليوم السبت من كل أسبوع على أن تكون الرحلات على النحو التالي:
من جازان
الصعود الساعة٩:٠٠
المغادرة الساعة ١٠:٣٠
من فرسان
الصعود الساعة ١٢:٠٠
المغادره الساعة ١:٣٠
وتمنى فرع وزارة النقل بجازان للجميع رحلات سعيدة.
وذلك نظراً لما لوحظ على موقع الحجز من زيادة الضغظ على الرحلة المسائية ليوم السبت من كل أسبوع على أن تكون الرحلات على النحو التالي:
من جازان
الصعود الساعة٩:٠٠
المغادرة الساعة ١٠:٣٠
من فرسان
الصعود الساعة ١٢:٠٠
المغادره الساعة ١:٣٠
وتمنى فرع وزارة النقل بجازان للجميع رحلات سعيدة.
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