نظرا للإقبال من قبل الزوار رحلات إضافية بين فرسان وجازان غدا السبت

يعلن فرع وزارة النقل بمنطقة جازان عن تسيير رحلات إضافية يوم غد السبت الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٧.

وذلك نظراً لما لوحظ على موقع الحجز من زيادة الضغظ على الرحلة المسائية ليوم السبت من كل أسبوع على أن تكون الرحلات على النحو التالي:

من جازان

الصعود الساعة٩:٠٠

المغادرة الساعة ١٠:٣٠

من فرسان

الصعود الساعة ١٢:٠٠

المغادره الساعة ١:٣٠

وتمنى فرع وزارة النقل بجازان للجميع رحلات سعيدة.